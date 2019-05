Brørup: Klokken 00.51 natten til fredag stoppede en af politiets patruljer en udenlandsk indregistreret personbil i Nørregade i Brørup. Bilisten blev testet med et alkometer og kørt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve. Nu er vedkommende blevet sigtet for spirituskørsel.

Den sigtede er en 39-årig mand fra polen uden fast bopæl i Danmark.