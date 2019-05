Vejen: Det kunne være gået meget værre tirsdag aften klokken 18.17, da en bilist glemte alt om vigepligten i krydset, Baslund/Maltvej, mellem Vejen og Askov.

Her er der ubetinget vigepligt, men bilisten kørte ud i krydset uden at se sig for og torpederede her en cyklist.

Ved sammenstødet med bilen havnede cyklisten oppe på bilens motorhjelm og blev efterfølgende kørt til behandling på skadestuen i Kolding. Herfra lød meldingen senere, at han intet alvorligt var kommet til.

Bilisten, der er blevet sigtet for sin vigepligtsforseelse, er en 30-årig mand fra Vorbasse-området. Cyklisten, der er fra lokalområdet, er en 16-årig dreng.