Skibelund: Måske var farten alt for høj, da en bilist mandag klokken 18.45 skred i et sving på Skibelund Krat. En politipatrulje var hurtigt fremme på ulykkesstedet og kunne ved hjælp af et alkometer konstatere, at promillen var mistænkelig høj. Derfor måtte bilisten efterfølgende afgive en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for spirituskørsel. Den sigtede er 26-årig mand fra Midtjylland.