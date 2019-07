Vejen: Natten til søndag klokken 03.40 stoppede en af politiets patruljer en bilist i Vestergade i Vejen. Narkometeret kom i brug og afslørede, at bilisten havde røget hash. Derfor blev han kørt på hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Men vedkommende havde mere på samvittigheden og erkendte overfor ordensmagten, at han havde noget hash hjemme i privaten, hvilket viste sig at holde stik. Her fandt betjentene 20 gram hash, hvilket førte til en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Den sigtede er en 41-årig mand fra lokalområdet.