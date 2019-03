Foldingbro: Torsdag eftermiddag stoppede en af politiets patruljer en personbil på Dovervej. Føreren af bilen, var en 74-årig mand, der fremviste et ugyldigt kørekort. Førerbeviset var udløbet, og bilisten havde tilsyneladende glemt at forny det.

Derfor fik han lov at lade bilen stå og blev samtidig sigtet for kørsel uden førerret. Den sigtede er en 74-årig mand fra Vejen-området, der nu kan se frem til at skulle betale en bøde.