Bilisten blev frataget kørekortet på stedet

Hovborg: Måske troede bilisten, at chancen for at møde en af politiets patruljevogne onsdag aften klokken 18.05 på en stille villavej som Lindevej i Hovborg var så godt som ikke eksisterende. Men at man overhovedet ikke kan være sikker på den slags, måtte bilisten da også sande.

Det usandsynlige skete, han blev stoppet af politiet, og betjentene var heller ikke tvivl om, at manden bag rattet var stangberuset. At det forholdt sig sådan, afslørede alkometeret, og da promillen nåede op i det røde felt - det vil sige højere end to promille, blev bilistens kørekort administrativt inddraget på stedet. Vedkommende blev efterfølgende bragt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve.

Nu er han sigtet for spirituskørsel og med en promille højere end to, kan han se frem til: At få frakendt kørekortet ubetinget i mindst tre år. Efter de tre år skal han enten køre med alkolås i to år, eller vente yderligere to år med at generhverve kørekortet. Han vil også blive idømt 20 dages betinget fængsel, og skal oveni betale en bøde svarende til en netto-månedsløn. Han risikerer også at blive frataget sin bil.

Ydermere skal han gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden han kan generhverve kørekortet. Kurset varer 12 timer fordelt på fire lektioner hver af tre timers varighed, og det koster 3200 kroner. Endelig skal han bestå en kontrollerende køreprøve - både teoriprøven og køreprøven, hvis han ønsker at generhverve kørekortet.

Den sigtede er en 47-årig mand fra Aalborgområdet.