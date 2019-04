Vejen: Torsdag eftermiddag klokken 16.40 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Søndergade i Vejen. Bilisten - en 57-årig mand fra Lunderskov - viste sig at være påvirket af spiritus, så han blev taget med for at få udtaget en blodprøve. Det oplyser politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN