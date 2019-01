Vejen: Mandag aften klokken 22 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Vestermarksvej i Vejen. Bilisten - en 22-årig mand fra lokalområdet - blev i forbindelse med en narkometertest testet positiv for brug af kokain og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Så han blev anholdt og taget med for at få udtaget en blodprøve. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter i Haderslev. /DAN