Vejen: Natten til torsdag - klokken 03.50 - standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Vesterallé i Vejen. Den 21-årige bilist, der er fra Randbøl, viste sig at være påvirket af cannabis, så han blev sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Det oplyser politikommissær Morten Alslev, der er stationsleder i Vejen. /DAN