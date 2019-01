Bilist påkørte fodgænger

Jels: Mandag klokken 11.50 blev politi og ambulance sendt til et færdselsuheld på Vestergade i Jels.

Her var en bilist kommet kørende i sydlig retning på Vestergade, og på grund af den lavtstående sol overså han ved krydset Vestergade/Søndergade en fodgænger, der var ved at passere tværs over vejen.

Bilisten - en 39-årig mand fra lokalområdet - kom i den forbindelse til at påkøre fodgængeren, der er en 70-årig mand fra lokalområdet.

Ved uheldet fik den 70-årige blandt andet flænger i ansigtet, og han klagede over smerter i benet. /DAN