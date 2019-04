Andst: Den bilist, som politiet stoppede i en personbil på Asbovej søndag klokken 18.15, blev testet med et narkometer. Det gav betjentene et fingerpeg om, at vedkommende havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Bilisten blev derfor anholdt, kørt til et hospital for at få taget en blodprøve, og efterfølgende sigtet for narkokørsel. Den sigtede er en 20-årig mand fra Bramming.