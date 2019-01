Bilist overså venstresvingende bil

Foldingbro: I denne tid står solen tit meget lavt på himlen. Det måtte en bilist sande mandag formiddag klokken 10.29, da han kom kørende i sydlig retning på Dovervej i nærheden af Foldingbro.

Bilisten - en 29-årig mand fra Toftlund - var kørende i en varebil med anhænger, da han på grund af den lavtstående sol overså, at en bil længere foran holdt stille for at dreje til venstre.

Den 29-årige bilist kom derfor til at køre op bag i den foran holdende bil. Ved uheldet skete der stor materiel skade.

Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter i Haderslev fortæller, at bilisten i bilen, der blev påkørt, klagede over nakkesmerter, og han blev derfor tilset af ambulanceredderne.

Bilisten i den påkørte bil er en 30-årig mand fra lokalområdet. /DAN