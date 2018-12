Tre mænd, der blev overhalet af en bilist på Vesterbyvej i Tobøl, valgte at gå korporligt til værks ved først at slå og sparke bilisten og senere også tildele mandens kollega slag og spark.

Tobøl: Politiet er i gang med at undersøge en voldssag fra Tobøl nærmere. Voldssagen tog sin begyndelse mandag morgen klokken 05.58. Her kommer en bilist kørende på Vesterbyvej i Tobøl. Bilisten overhaler på et tidspunkt en anden bil, der kører med lav hastighed.

Efter overhalingen vælger bilisten i bilen, der blev overhalet, at påkøre den første bilist. Han stiger derfor ud af sin bil, og det samme gør tre mænd fra bilen, der påkørte ham. De tre mænd tager fat i bilisten, men det lykkes ham at stikke af. De tre mænd følger efter ham ind på hans arbejdsplads, hvor de tildeler ham slag og spark. En kollega, der kommer til, får samme behandling. Derefter stikker de tre mænd af.

Politiet modtager anmeldelsen af de to overfald og får senere oplysninger om, at de tre mænd opholder sig ved et busskur i nærområdet - på Stenderupvej ved Føvling.

- Vi sender en patrulje derud, og patruljen får kontakt til to af gerningsmændene, fortæller Kristian Harbo Sørensen, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Nordøst.

Patruljen anholder de to mænd, tager dem med og sigter dem for at have begået volden.