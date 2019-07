Bilist modtog en bunke sigtelser

Vejen: Søndag klokken 17.25 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende ved Vestermarksvej/Asbovej i Vejen. Og bilisten - en 35-årig mand fra Vejle - modtog derefter en lang række sigtelser. For han kørte i en bil, der ikke var påsat nummerplader, han havde ikke husket at spænde sikkerhedsselen, der var ingen forsikring på bilen, bilen havde nedslidte dæk, og den 35-årige mand blev derudover testet positiv for brug af euforiserende stoffer. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN