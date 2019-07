Brørup: Tirsdag aften klokken 20.38 stoppede en af politiets patruljer en bilist i Torvegade i Brørup. Her måtte vedkommende lade bilen stå, for narkometeret afslørede, at han havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Derfor blev bilisten kørt på hospitalet for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 24-årig mand fra Kolding.