Bække: I forbindelse med skolestarten var politiet tirsdag morgen på plads med en fotovogn på Nørregade i Bække. På Twitter skriver politiet, at langt de fleste bilister kørte pænt. I alt blev der målt 737 køretøjer. Kun fire kørte for stærkt og kan se frem til en hilsen fra politiet. En enkelt bilist får et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre 71 km/t i byzone. /DAN