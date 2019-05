Bilist kørte ligeud i t-krydset

Fæsted: Promillen var tilsyneladende blevet alt for voldsom til at kunne køre bil, da en bilist søndag aften klokken 21.30 kom kørende ad Sønderholmvej ved Fæsted.

Vedkommende fortsatte nemlig kørslen ligeud, da han nåede frem til t-krydset ved Fæstedvej med det resultat, at bilen kørte direkte ned i grøften på Fæstedvej.

En politipatrulje nåede hurtigt frem til ulykkesstedet, hvor bilisten blev testet med et alkometer og umiddelbart efter kørt til et hospital for at få taget en blodprøve.

Nu er bilisten blevet sigtet for at have kørt bil i beruset tilstand. Den sigtede er en 72-årig mand fra Gram.