Bilist kørte 153 km/t på landevej

Gesten: Selvom der er skiltet med periodevis fartkontrol på strækningen på Lunderskovvej ved Gesten, så er der tilsyneladende en hel del bilister, der har for travlt til at opdage skiltet.

I hvert fald blev 49 bilister blitzet, da en af politiets fotovogne torsdag var kørt i stilling på Lunderskovvej. Syv af bilisterne havde så travlt, at de udover en fartbøde også kan se frem til at få et klip i kørekortet, mens en enkelt bilist blev dagens topscorer. Vedkommende, der kan se frem til at få en betinget frakendelse af kørekortet, blev målt til at køre 153 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN