Bilist kørte 134 km/t på landevej

Vejen Kommune: Da politiets fotovogn lørdag målte hastigheder på Kongeåvej, var der kun to bilister, der blev blitzet. Den fine statistik holdt dog ikke længe. For søndag var fotovognen atter på plads på Kongeåvej, der er en af politiets fokusstrækninger, hvor der måles oftere end andre steder. Søndag var der flere bilister, der havde alt for travlt. 27 blev blitzet og kan se frem til at modtage en hilsen fra politiet. To bilister havde mere travlt end de fleste. Den ene bilist får udover en bøde også et klip i kørekortet, mens den anden kørte sig til en betinget frakendelse af kørekortet. Den hurtige bilist blev målt til køre 134 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN