Bilist kørte 132 km/t på landevejen

Vejen Kommune: Selvom politiet de seneste mange gange har udsendt advarsler, når fotovognen har stået klar til at blitze bilister på Lunderskovvej, så er der stadig en del bilister, der enten ikke vil se eller ikke ser advarslerne. For hver eneste gang bliver mange bilister ramt af fotovognens blitz. Tirsdag var ingen undtagelse. På to timer blev hastigheden på 600 biler målt. 16 kørte så stærkt, at de vil modtage en hilsen fra politiet. To bilister havde så meget fart på, at de kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 132 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Resultatet af dagens målinger betyder, at politiet fortsat vil have fokus på strækningen, eller som der står på Twitter: "Vi er tålmodige og kommer igen." /DAN