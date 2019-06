Rødding: Torsdag var politiet igen på plads med fotovognen på Jelsvej ved Rødding. Jelsvej er en af de fokusstrækninger, hvor bilisterne har en tendens til at køre for stærkt, og derfor kigger politiet jævnligt forbi med fotovognen. Torsdag blev to bilister målt til at køre for stærkt. Den hurtigste bilist, der udover bøde også får et klip i kørekortet, blev målt til at køre 124 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN