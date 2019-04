Bilist fløj lavt på Kongeåvej

Vejen: Søndag eftermiddag var en af politiets fotovogne kørt i stilling på Kongeåvej på en strækning, som politiet betegner som en fokusstrækning på grund af for høje gennemsnitshastigheder og ulykker. At der var god grund til at holde på strækningen, beviste en enkelt bilist, der fik gjort ekstra opmærksom på sig selv. Bilisten overhalede tre biler i et sving, og "i overhalingen bliver der bremset, så det hviner," skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Bilisten blev målt til at køre 145 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN