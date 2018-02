Bilist endte i fru Jakobsens dagligstue: - Så er det heller ikke værre

FØVLING: - Det kan ordnes igen!

Inga Jakobsen tager det både roligt og pænt, at en 18-årig, lokal bilist ikke tog sig i agt for det glatte føre i snevejret.

Han mistede herredømmet over sin Audi på Toftevej i Føvling, hvor vejen slår en bugt og fortsatte ind gennem fru Jakobsens have, hvor bilen til sidst tørnede mod hendes hus, så muren væltede og brækkede benet på en sofa, der stod op ad væggen inde i stuen.

- Heldigvis kom den unge mand ikke noget til. Det havde været slemt. Muren skal håndværkerne nok få lavet. De har jo allerede lukket hullet midlertidigt med nogle plader.

- Jeg kom heller ikke noget til, for jeg var slet ikke hjemme. Jeg var til noget musikalsk underholdning i Danske Seniorer på skolen. De, der kom fordi uheldet, havde forsøgt at ringe, men jeg havde jo telefonen på lydløs for ikke at forstyrre koncerten. Så begyndte de at ringe rundt for at finde ud af, hvor jeg mon var, og det lykkedes dem, så jeg blev faktisk hentet på skolen midt under sidste nummer i koncerten.

Nabohjælp

Foretagsomme borgere fik også ringet efter Falck, hvor de fik oplyst, at man i den situation skal ringe til politiet på 112. Det gjorde de, og så blev der sendt en patrulje.

De flinke betjente ringede til forsikringsselskabet, og så blev der ringet til en tømrer, der lappede hullet. Onsdag formiddag var en murermester forbi for at undersøge, hvor alvorligt skaden er, og der går sikkert ikke mange dage, før en ny mur er på plads.

Når nøden er størst - og så var det altså heller ikke værre, siger Inga Jakobsen - er hjælpsomheden stor. Fru Jakobsen er selvsagt glad for, at naboer og bekendte igen har vist sig fra deres bedste side midt i al bøvlet.