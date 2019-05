Vejen: Det kunne være gået grueligt galt, men heldigvis forårsagede et færdselsuheld onsdag eftermiddag klokken 16.15 på Kongeåvej ved Vejen kun materielle skader.

Kort forinden var føreren af en personbil - som han selv forklarede det bagefter - faldet i søvn bag rattet. Det skete kort før viadukten, hvor bilen bragede ind i betonbroen på stedet.

Bilisten er nu blevet sigtet for ikke at have ført sit køretøj på en fuldt betryggende måde.

Den sigtede er en 31-årig mand fra Ribe.