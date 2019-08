Vejen: Onsdag aften klokken 20.33 standsede en af politiets patruljer en personbil på Præstevænget i Vejen.

Da betjentene skønnede, at bilisten var beruset, blev han anholdt, testet med alkometeret og kørt til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er vedkommende blevet sigtet for spritkørsel.

Den sigtede er en 25-årig mand fra lokalområdet.