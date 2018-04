Biler stødte sammen på Asbovej

VEJEN: En 41-årig kvindelig bilist fra Varde glemte at se sig for, da hun fredag eftermiddag ved godt 15-tiden drejede over Asbovej for at køre ned på motorvej nord for Vejen, oplyser politiet.

En 45-årig lokal, mandlig bilist kunne ikke undgå at påkøre kvindens bil. Der skete kun materiel skade.