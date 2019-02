Vejen: Natten til torsdag klokken 00.55 stoppede politiet en bilist i Østergade i Vejen. Vedkommende havde ikke noget kørekort, og det til trods for, at han er blevet stoppet flere gange og sigtet for kørsel uden førerret.

Det samme blev han sigtet for denne gang, men det er sidste gang, lød beskeden fra politiet. Næste gang vil bilen nemlig blive beslaglagt med henblik på konfiskation.