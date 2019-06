Bil brød i brand

Sdr. Hygum: Mandag aften klokken 19.46 fik politiet en anmeldelse af brand i en bil, der stod parkeret på Gammelmark ved Sdr. Hygum. Bilen stod i nærheden af bygninger, og der var derfor fare for, at branden ville sprede sig. Politi og brandvæsen blev sendt til adressen, og brandfolkene fik slukket branden. Ifølge politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst fandt man ret hurtigt frem til, at branden i bilen var opstået på grund af en teknisk fejl ved bilen. /DAN