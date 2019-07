Biblioteket får flere besøg - men udlåner færre bøger

Vejen: Rundt på bibliotekerne i Danmark går udviklingen i to retninger i disse år.

Mens udlånet af bøger og andre fysiske materialer oplever en tilbagegang, så ser det anderledes positivt ud med antallet af besøg på bibliotekerne. Her går det nemlig pænt fremad.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2018 udlån 29,8 millioner bøger og andre fysiske materiale. Det er et fald på 16 procent siden 2015, hvor seneste sammenlignelige tal er fra

I Vejen Kommunes biblioteksvæsen ser det ikke ret meget anderledes. Det fysiske udlån var i 2018 på 174.878, hvilket er en rimelig markant tilbagegang fra 233.826 i 2015. Det svarer til et fald i udlånet på 25 procent.

Ligesom Danmarks Statistik ikke har en samlet oversigt over udlånstallene fra 2016 og 2017, så er det samme tilfældet for bibliotekerne i Vejen Kommune.

Bibliotekernes overgang til Fælles Bibliotekssystem har givet betydelige udfordringer med at dataleverance til folkebiblioteksstatistikken for 2016 og 2017, og tal for de enkelte biblioteker er behæftet med for stor usikkerhed til, at de indsamlede data kan offentliggøres. Biblioteksstatistikken for 2018 forventes ifølge Kasper Østergaard Grønkjær at udkomme i sin helhed i sensommeren.