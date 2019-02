Bevilling skal skabe liv i andedammen i Andst

De 200.000 kroner Andst Ungdoms- og Idrætsforening AUI har fået bevilget fra DIF og DGI's foreningspulje skal bruges til et nyt projekt "Liv i Andedammen". Projektet har et budget på 900.000 kroner og skal fortsætte udviklingen i Andst.

- Vi er i fuld gang med at søge flere midler, en masse frivillige har givet tilsagn om at give en hånd med. Vi håber, at det nye område kan stå klart til sommer. På den lange bane håber vi, at vi også kan samle midler til et fælles foreningshus, siger Susanne Pedersen.

Budgettet for projektet, der har fået navnet "Liv i Andedammen" er på 900.000 kroner, og ud over de 200.000 kroner fra DIF og DGI's foreningspulje, så har Lokale- og Anlægsfonden givet tilsagn om yderligere 200.000 kroner.

- Vi forventer, at skolen kan bruge området i deres undervisning. Haltimerne er efterhånden booket op, så det er jo oplagt at rykke undervisningen udenfor, forklarer Susanne Pedersen.

Det drejer sig om et outdoor fitness/træningsområde, der kan anvendes alene eller som del af de eksisterende aktiviteter. Et hyggeområde, der kan anvendes af mange forskellige målgrupper samt en multibane, der kan supplere den eksisterende multibane ved skolen.

- I samarbejde med Andst Borger og Aktivitetscenter, ønsker Andst Ungdoms- og Idrætsforening at udnytte sin gamle tennisbane, til at skabe et nyt og attraktivt udendørs område.

Foreningsprisen 2017

Andst Ungdoms- og Idrætsforening blev i 2017 indstillet til foreningsprisen blandt andet med denne begrundelse:

"Foreningen vandt i efteråret 2017 DM Fiduspræmien og en præmie på 10.000 kroner, efter de det seneste år har samarbejdet intenst med DGI's DM i Foreningsudvikling. De er også lykkedes med at vende flere års tilbagegang i medlemstallet for første gang i 2017. Det er en fælles ekstraordinær indsats, de har gjort i foreningen, og deres frivillige ledere har fortjent et særligt skulderklap for at bidrage til den fælles udvikling af foreningen. Foreningen har fået meget ud af forløbet.

Foreningens arbejde har helt klart været med til at sætte Vejen Kommune på landkortet og hejst et flag for frivilligheden i kommunen, hvor også idrætskonsulent Svend Noe Kristensen har fulgt foreningen tæt.

Andst Ungdoms- og Idrætsforening har brugt mere end 1100 timer i DM arbejdet udover den normale drift af klubbens aktiviteter, afgjort en ekstraordinær indsats! De mange aktive ledere har givet en ekstra hånd med at få opfyldt deres mål. Derudover har de investeret mindst 300 timer i Boost Trivslen workshops for at sætte fokus på god trivsel i foreningen samt at spotte sårbare børn og unge".

Med det nye projekt fortsætter Andst Ungdoms- og Idrætsforening den positive udvikling.

- Vi brænder virkelig for projektet. Det skulle også gerne komme alle de nye børnefamilier til gode, lyder det fra Susanne Pedersen.