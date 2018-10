Betjentes lugtesans er i top

Vejen: Lugten af hash er ikke til at tage fejl af - i hvert fald ikke for en politibetjent. Det var nemlig lugten af hash, som onsdag aften klokken 20.44 fik en af politiets patruljer til at fatte mistanke til, at nogen havde røget hash på Vestermarksvej ikke langt fra McDonalds.

Lugten viste sig at komme fra en bil på stedet. Føreren af bilen blev testet med narkometeret, der gav udslag for cannabis. Han blev derfor kørt til et hospital for at afgive en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Den sigtede er en 30-årig mand fra Hvidovre.

Betjentene benyttede også anledningen til at ransage bilen samt at visitere bilens passagerer. Her blev der fundet 48,72 gram hash, som en af bilens passagerer havde på sig.

Det resulterede i en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Den sigtede er 28-årig mand fra København.