Betjente fandt pose med 800 gram hash

Vejen: Torsdag klokken 9.15 kom en af politiets patruljer kørende på Askevej i Vejen, hvor betjentene besluttede at bringe en bil til standsning. Inden betjentene fik vendt patruljevognen, var den førnævnte bil dog kørt ind til siden, og de to personer i bilen var steget ud af bilen.

Føreren af bilen - en 20-årig mand fra Røddingområdet - var ikke i besiddelse af et gyldigt kørekort, hvilket han blev sigtet for. Desuden var han påvirket af euforiserende stoffer, da han blev testet positiv for cannabis, så han skulle med en tur for at få foretaget en blodprøve.

- I nærheden fandt betjentene en pose med 800 gram hash, siger Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev.

Da betjentene var af den overbevisning, at den 20-årige fører og hans 22-årige mandlige passager, der ligeledes var fra Røddingområdet, var dem, der havde kastet posen med hash væk, blev de begge sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

- Vi har en klar formodning om, at de har haft det hash med og har smidt det fra sig, siger Lasse Rasmussen. /DAN