Best Energy-direktør: - Jeg er i chok

Bent Stubkjær mener, at økonomiudvalgets nej til planlægning af Holsted Energi Park bør have landspolitisk interesse.

Vejen: - Jeg er i chok.

Sådan er den umiddelbare reaktion fra administrerende direktør i Best Energy A/S, Bent Stubkjær, efter at et flertal i økonomiudvalget har sagt nej til at igangsætte detailplanlægningen af Holsted Energi Park.

Bent Stubkjær henviser til, at Vejen Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag, som opsætter regler for opstilling af vindmøller, og som i øvrigt går langt videre end det lovgrundlag, som Folketinget har besluttet.

- Best Energy bruger så rigtig mange penge på at opfylde dette. Vejen Kommunes administration konstaterer, at det er opfyldt 100 procent. Så siger politikerne alligevel nej. De mente det åbenbart ikke alligevel. Vejen Kommune har dermed sagt nej til at bidrage til, hvad et enigt folketing har besluttet omkring meget mere vedvarende energi - herunder sol og landvindmøller for at tilgodese klimaudfordringen, tilføjer direktøren.