Besøgsrekord i Glad Zoo: 570 gæster på en dag

For når sommersolen skinner - og det ikke er alt for varmt - så sætter mange børn og voksne kursen mod Glad Zoo i Lintrup. Tirsdag slog dyreparken alle tiders besøgsrekord på en enkelt dag med 570 besøgende.

- Det er sol og let overskyet med en masse hvide skyer på himlen og 24 grader. Så er det perfekt, lyder det fra driftschefen, der kan konstatere, at sæsonen i Glad Zoo indtil nu har været rigtig god.

- Ja, de bliver lidt slatne i varmen og ligger stille i skyggen. Men mange af de eksotiske dyr, vi har, kan sagtens klare det. De opholder sig i skyggen og bevæger sig så ud i løbet af dagen. Vi mennesker er næsten det eneste pattedyr, der søger solen, kommer det med et grin fra Dennis Hein Jensen, der har opskriften på det perfekte vejr for dyreparken.

Og lige som vi mennesker ikke er meget for at bevæge os alt for meget, når temperaturerne runder 30 grader, så gælder det også for dyrene.

Rom blev ikke bygget på en dag

- Jeg er meget positiv, vi har været godt besøgt, siger Dennis Hein Jensen, der håber, at besøgstallet vil fortsætte i positiv retning, så sidste års 25.000 gæster bliver overgået.

- Jeg håber på, at det bliver bedre end sidste år. Og sidste år var bedre end forrige år, siger Dennis Hein Jensen, der har været driftsleder i Glad Zoo siden januar 2017.

I den tid, han har været med, har Glad Zoo udviklet sig i positiv retning, og der er løbende blevet lavet forbedringer, der kan være med til at trække endnu flere til dyreparken.

- Vi prøver hele tiden at forbedre det, vi har. Det har jo været helt slidt ned, men Rom blev heller ikke bygget på en dag, siger Dennis Hein Jensen, der mener, at dyreparken har potentiale til endnu flere besøgende.

- Jeg synes, der er grundlag for at få 35.000-40.000 gæster, siger driftschefen, der mener, at det er vigtigt at få øget kendskabet til dyreparken og det, den kan tilbyde.

- Nogle har jo haft den holdning, at det hele var lidt for slidt, så der behøver de ikke komme igen, mens andre lige har givet os en chance til. En klog mand har engang sagt, at hvis du har haft en dårlig oplevelse, fortæller du det til 14, og hvis du har haft en god oplevelse, fortæller du det til fire, og det tager lang tid at få det vendt. Men vi kan se, at det lige så stille vendes, og det er jo dejligt at se, at det vi gør, det virker, siger Dennis Hein Jensen.