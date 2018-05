Besøg Vejen - der er nok at komme efter

Vejen: Den nyeste udgave af VisitVejenGuiden er nu klar til at guide turister - og for den sags skyld fastboende - rundt blandt attraktionerne i kommunen.

Den trykte guide er en annoncefinansieret turistbrochure for hele Vejen Kommunes område, og den præsenterer en række turistvirksomheder samt områdets herlighedsværdier og unikke historier i tekst og billeder.

- Vi viser områdets herligheder med lækre billeder med natur og kultur. Selvfølgelig har vi også et godt oversigtskort med. Guiden er et vigtigt led i turismevirksomhedernes gode værtskab. Dernæst vil vi gerne have, at gæsterne lader sig inspirere til at komme igen til området og se mere, erklærer Lone Skrydstrup, der er tovholder på VisitVejenGuiden, i en pressemeddelelse.

Vejen Kommunes officielle fysiske turistinformation ligger sammen med UdviklingVejen i UdviklingsParken, Sdr. Tingvej 10, Rødding, og har åbent alle arbejdsdage. VisitVejenGuiden udgives af UdviklingVejen i samarbejde turismeerhvervet.