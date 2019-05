Vejen: Klokken 01.35 natten til torsdag stoppede politiet en kvindelig bilist i Nørregade i Vejen. Alkometeret afslørede, at kvinden var beruset, og derfor blev hun kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er hun blevet sigtet for spirituskørsel. Den sigtede er en 49-årig kvinde fra lokalområdet.