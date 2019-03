Vejen: Måske havde bilisten troet, at går den, så går den - det sene tidspunkt taget i betragtning.

Men den gik bare ikke. Bilisten blev stoppet af politiet klokken 01.03 i Østergade i Vejen. Alkometeret kom straks i brug med det resultat, at bilisten blev kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er vedkommende blevet sigtet for spirituskørsel. Den sigtede er en lokal 54-årig mand.