Vejen: Fredag morgen klokken 07.19 gik det helt galt for en bilist på Kongeåvej ved veje.

Her kørte bilisten pludselig i grøften, hvorefter bilen fortsatte videre og endte inde på en mark.

Bilisten slap uskadt fra, hvad politiet betegner som et solouheld, men vedkommende slap ikke fore en sigtelse og en bøde. Alkometeret afslørede nemlig, at bilisten var beruset, så han blev bragt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve.

Den sigtede er en 18-årig bilist fra lokalområdet.