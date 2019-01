Vejen: Bilister som kører bil, og som har drukket spiritus og/eller indtaget euforiserende stoffer er til stor fare i trafikken. Men i hvert fald to af slagsen har politiet nu stoppet og sigtet for deres ugerninger.

Den første blev stoppet torsdag klokken 16.55 i en personbil i Vejen og testet positiv for euforiserende stoffer. Han blev efterfølgende kørt til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Den sigtede er en 22-årig lokal mand.

Natten til fredag klokken 01.55 stoppede politiet endnu en påvirket bilist. Denne gang skete det i Fynsgade, og her kunne betjentene konstatere, at bilisten ikke bare var beruset, men også påvirket af euforiserende stoffer. Også han blev kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve, med to sigtelser som resultat: en for spirituskørsel og en for narkokørsel.

Den sigtede er en 22-årig mand fra lokalområdet.