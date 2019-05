Rødding: TrekantBrand afvikler tirsdag aften den 21. maj en beredskabsøvelse i området omkring Rødding Skov. I forbindelse med øvelsen bliver Skodborgvej mellem Rødding og Skodborg spærret i perioden fra klokken 18.30 til 22.30.

Øvelsen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor en naturbrand er under kraftig udvikling og truer nærtliggende beboelse i området. Formålet med øvelsen er at udvikle og træne indsatspersonalets kompetencer i håndtering af naturbrande, fremgår det af en pressemeddelelse.

Beredskabsøvelser er også en mulighed for at træne samarbejdet mellem involverede myndigheder og samarbejdsparter ved større hændelser.

Fra TrekantBrand er det primært mandskab fra stationerne i Rødding, Jels, Skodborg, samt frivillige fra henholdsvis Kolding og Vejen. Herudover vil operationscentret i Fredericia være aktiveret.

Syd- og Sønderjyllands Politi deltager med indsatsleder Politi samt hjemmeværn, og varetager den koordinerende ledelse af indsatsen. Beredskabsstyrelsen deltager med et udrykningshold til assistance for TrekantBrand.

Der er tale om en fuldskala beredskabsøvelse, hvor store dele af beredskabet aktiveres, og hvor der vil indgå figuranter i øvelsen. I alt forventes omkring 120 personer at deltage i øvelsen på dagen.

I forbindelse med øvelsen vil der ikke blive anvendt udrykningskørsel.