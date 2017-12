Bel Air Cup vil være Danmarks største for kvinder

Juleturneringen Bel Air Cup i Medius Holsted fejrer 50 års jubilæum i år. Arrangøren Holsted fB ser en fortsat fremgang i antallet af kvindehold. Det er helt bevidst. Målet er at blive Danmarks største indendørsstævne for kvinder.

- Det er kvindeholdene, vi satser på. Det er der, vi ser et potentiale, og vi forsøger faktisk at blive Danmarks største indendørsstævne for kvinder. Der er jo et hav af stævner, særligt for mændene, men eksempelvis er det ikke så udbredt andre steder, at kvinderne kan vinde pengepræmier som her. Vi tager kvindefodbold alvorligt, og vi bruger meget energi på at tiltrække kvindeholdene, siger han.

Den traditionsrige Bel Air Cup, som afvikles over to dage - onsdag og torsdag - mellem jul og nytår, tager imod i alt 76 hold fra nær og fjern.

Er det allerede

Formand i fodboldklubben, Claus Tornhøj, vil endda gå så langt som at sige, at Bel Air Cup allerede er Danmarks største for kvinder.

- Det er naturligvis med det forbehold, at der kan være nogen stævner, jeg ikke kender til. Men så vidt jeg ved, er vi Danmarks største. Det er ikke noget, vi gør noget specielt for at promovere, men vi ser et stort uudnyttet potentiale. Der findes jo tonsvis af den her type stævner, så det handler om at finde en niche, hvor der ikke er så mange på banen. Det er der ikke her, fornemmer jeg, og vi ser en vækstmulighed i det, siger Claus Tornhøj.

Vægtløfterne fra Holsted - som udgøres af flere kvinder, der tidligere har spillet sammen i Holsted for 10 til 15 år siden - er et af de damehold, der deltager i år for første gang. Det fortæller Rikke Ruby, også kaldt Rulle.

- Det er første gang, der er en række, hvor vi kan være med. Vi kan ikke spille med på det højere niveau, hvor det er de unge turneringsspillere, der deltager. Det er først nu, der er kommet noget, som matcher vores niveau. Så vi kan godt mærke, at der bliver satset på kvindeholdene, siger Rikke Ruby.