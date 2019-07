Stafet for Livet i Vejen har 10 års jubilæum. Formand Dina Stubbe efterlyser flere frivillige og frygter for stafettens fremtid.

VEJEN: I år er det 10. gang, der afvikles Stafet for Livet i Vejen.

Arbejdsgruppen bag står klar med et spændende program, fyldt med nye tiltag, og forberedelserne går som planlagt. Alligevel er stafettens formand, Dina Stubbe, bekymret.

Det kniber nemlig med at finde frivillige, der vil yde en indsats i forbindelse med planlægning og afvikling af arrangementet. Finder man ikke flere frivillige i fremtiden, må forventningerne nedjusteres.

- Vi har i den grad brug for hjælp. Cirka 70 frivillige er tilknyttet stafetten. Alene fredag, hvor vi sætter telte op, er 25 frivillige i aktion. I år har det knebet gevaldigt med at finde frivillige nok i planlægningsfasen. Det har betydet, at flere i arbejdsgruppen i år har fået meget mere at lave, og det kan være starten på en negativ spiral, forklarer Dina, som også frygter, at nogle af de frivillige, der har knoklet for arrangementet i ti år, vil benytte jubilæumsåret til at takke af.

Arbejdsgruppen bag stafetten gør meget for at finde frivillige. Alle i gruppen udnytter deres personlige netværk, og hver stafet-deltager får efter endt deltagelse en mail fra Kræftens Bekæmpelse, hvor de bliver spurgt, om de kunne tænke sig at blive frivillige hjælpere.

Dem, der svarer ja, kontaktes af styregruppen. Desværre hænder det ofte, at det "ja", der blev givet på mail, ender med et "nej tak, jeg har ikke tid".