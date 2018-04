Befrielsen markeres i Rødding

Rødding: Fredag den 4. maj 1945 klokken 20.36 kunne danskerne via BBC's danske udsendelse i radioen høre det budskab, alle havde ventet på, nemlig da oplæseren Johannes G. Sørensen sagde de forløsende ord: "I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig." Derefter gentog han budskabet med ordene: "Her er London, Vi gentager..."

En politibetjents erindringer

Efter gudstjenesten rykkes til Rødding Højskoles teatersal, hvor man fra klokken 20 kan høre foredraget "Selv det værste må ikke være forgæves. En dansk politibetjents breve og erindringer fra Buchenwald" med Erik Lindsø, fortæller og forfatter.

Niels Peter sad i kz-lejren Buchenwald i 191 dage. Han skrev flere år senere: "En dag i Buchenwald var lang som en uge, nogle dage var som måneder." Niels Peter kom med De Hvide Busser hjem, og den 9. maj blev han genforenet med sin familie. Opholdet i Buchenwald mærkede ham for livet, men familien, kærligheden og evnen til tilgivelse bar Niels Peter oppe. Han genoptog sit arbejde som politibetjent og blev midtpunkt i en familie med mange børn. 10 år efter krigen blev han venner med en tysk soldat, som boede nær Buchenwald.

Som 22-årig var Erik Lindsø med på en bustur til DDR. Her mødte han Niels Peter, som var med for første gang for at gense Buchenwald. Mødet med Niels Peter og hans historie på selve åstedet blev en grundfortælling i Erik Lindsøs liv.

Ved et tilfælde fik Erik Lindsø for et par år siden adgang til Niels Peters breve og erindringer fra Buchenwald. Materialet er udgangspunktet for en stærk og bevægende historie om uhyrlighederne i en af Det Tredje Riges værste udryddelseslejre, men også en varm fortælling om, hvordan kærlighed og tilgivelse kan bære et menneske igennem, så selv det værste ikke bliver forgæves.

Erik Lindsø er forfatter og højskolemand og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere. Han er kendt for sine fortælleevner og for sin evne til med udtræk fra litteratur, filosofi og hverdagsliv og med humorens bid at sætte tilværelsen under lup.

Efter foredraget er der kaffe, kage og sang i højskolens spisesal.

Som altid vil der på befrielsesaftenen være levende lys i højskolens vinduer.

Entre, kaffe og kage koster 75 kroner, og alle er velkomne.