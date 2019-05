Beboeren på værelse 4: Staldkarlen Marius

"Hotellet har på det tidspunkt landbrug. Så der er dyr, der skal passes og jord, der skal dyrkes. Desforuden er der en del arbejde som almindelig hotelkarl. Tilrejsende havde dengang ofte en hest, der skulle have ophold i rejsestalden. Det ordnede Marius. Der skulle sørges for brændsel og fyres, der skulle fyldes op i kælderen, så der var forråd af blandt andet tørv og kartofler. Det var også Marius, der hjalp til, når der skulle sættes borde og bænke op i salen til fester. Bag salen var der i hotellets første år lokummer, som skulle tømmes. Helt sikkert også hans arbejde. Der var således mange gøremål, men det har åbenbart ikke generet Marius. Han havde frie tøjler, gled ind i hverdagslivet på sin stille og venlige facon", skriver Bente Balle.

Britta Clausen og Bente Balle voksede op på Hotel Glejbjerg. Bente Balle skrev for et par år siden bogen om hotellet og følger nu op med en bog om staldkarlen Marius. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tilvænning

I slut 30'erne fulgte Marius meget med i de foruroligende nyheder, der kom fra Tyskland. Thomas Johansen fortalte om, at da tyskerne besatte Danmark d. 9.april 1940, kastede Marius kartofler efter flyene. Krigen satte sine spor i Glejbjerg, hvor også hotellet blev beslaglagt af tyskerne. På flere af værelserne boede tyskere og salen blev på et tidspunkt fyldt med soldater.

Det har været drøjt for Marius at se på. En enkelt tysk soldat vandt dog hans medlidenhed, sådan var han jo, han kunne godt se forskel på folk. Men ellers hadede han tyskerne af et godt hjerte.

Værelse nr. 4 blev hans i den tid, han boede på hotellet. Et lille spartansk indrettet værelse med gulkalkede vægge og kun et tagvindue. Her havde han sin seng, sit skab og et sekskantet spisebord med stol. Oven på skabet lå der et langt reb i tilfælde af brand. Marius ville have sikkerhed for, at han kunne fire sig ned gennem tagvinduet i tilfælde af brand. Meget fornuftig tænkt. Det var ikke meget, Marius opholdt sig på værelset, han sov der naturligvis om natten, men middagssøvnen tog han altid på høloftet. Søndag formiddag sad han ved sit bord og barberede sig, ellers var han mest i sin stald. Aviser og nyheder i Pressens radioavis var vigtige for ham. Han havde en radio, men den stod i Spisestuen, hvor han og pensionærerne spiste. På den måde blev alle opdateret på nyhederne i "Æ presse" morgen, middag og aften. Aviserne blev gennemlæst i skænkestuen eller i spisestuen.

Hans værelse blev, som hotellets andre værelser, holdt af tjenestepigerne. Sengen blev redt og gulvet måske fejet. Ellers ikke ret meget. Når hotellet fik en ny pige, skulle hun lige vænne sig til at komme ind på Marius' værelse. Lugten kunne være noget stram, men de vænnede sig til det. Marius lugtede meget af stald, og sådan var det nu engang. Mange havde nok det indtryk, at han var meget beskidt, men han gik for eksempel meget op i altid at have rene fødder.

Om vinteren vaskede han fødder i stalden, om sommeren ude ved vandpumpen i marken. Hans undertøj blevet jævnligt skiftet, men hans blå arbejdstøj tog han bare udenpå igen og igen. Det blev jo bare beskidt igen, har han nok tænkt. Det gik han i, indtil det var helt stift af skidt. Han kunne godt sidde ved middagsbordet og pille et par møgklatter af".