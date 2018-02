Basketklub trækker store navne til Vejen

Basketballklubben BKV81 er ikke bange for at prøve forskellige genrer af underholdningsbranchen af i Troldesalen i Vejen.

Vejen: Er der en lighed mellem Hella Joof, Jan Gintberg og Pink Floyd. Måske ikke ved første øjekast, men det er der, inden året er omme. Så har både de to entertainere og musikken kunnet opleves på scenen i Troldesalen i Vejen.

- Vi synes, det er vigtigt at kunne præsentere forskellige genrer for vores publikum, og derfor er der nu også rock på programmet, fortæller Morten Jensen, formand for basketballklubben i Vejen, BKV81 i en pressemeddelelse.

Gennem de seneste år har klubben kunnet præsentere en stribe forskellige kunstnere på scenen, og det er ikke slut. Der arbejdes allerede på flere spændende navne, så klubben er for alvor med til at skaffe kulturen til Vejen.

Første arrangement finder sted lørdag 10. marts, hvor der vil være genlyd af Pink Floyd toner i Troldesalen.

Her genopfører Pink Floyd Project den legendariske »Wish You Were Here« i sin fulde længde. Bandet præsenterer sit dugfriske bud på, hvordan netop dette album skal lyde i 2018 med visuals, lysshow og kvadrofonisk lyd.