Bare roligt - der er også plads til dig

RØDDING-BRØRUP: "Anastasia Steele udskifter endelig sit efternavn og bliver 'Mrs. Grey', da hun gifter sig med Christian. Deres nye tilværelse som mand og kone får de dog ikke lov at nyde særligt længe, da Jack Hyde er på farligt hævntogt efter at være blevet fyret fra SIP, mens Elena gør livet svært for Christian. Det ultimative klimaks er på vej...er du klar?"

Lyder denne introduktion fra bagmændene som en film, du absolut må se på premieredagen den 8. februar, så er det på høje tid at bestille billet. Forsalget åbnede tirsdag formiddag, og der var stormløb på billetkontoret i Rødding. Det tog næsten 10 minutter at komme igennem til den digitale bestilling, hvor der ifølge skiltet på skærmen stod 500 i kø.

- Det er altså ikke til Rødding Bio alle sammen, og bare roligt. Der er plads til mange flere, som vil se filmen på premieredagen. Der er foreløbigt kun solgt cirka 40 billetter, forklarer formand for Rødding Bio Leif Bolvig.

- For at undgå at systemet bryder sammen, når mange vil købe billet på samme tid, har firmaet, som administrerer billetsalget til 30-40 biografer over hele landet, lavet en sluse, så man må stå lidt i kø. Det sker kun til de mest populære film som James Bond, Star Wars og altså Fifty Grades, fortæller Leif Bolvig, som har fået oplyst, at filmen specielt appellerer til kvinder i den fødedygtige alder.

Rødding Bio kom i øvrigt flot ud af 2017 med 29.628 solgte billetter - kun en anelse under 2016. På landsplan dykkede billetsalget med cirka 10 procent. Der er dog et stykke vej op til 2015, hvor der var 35.000 gæster i Rødding Bio.

Fifty Shades har også premiere i Brørup Bio den 8. februar. Tirsdag formiddag var der solgt 34 billetter til åbningsaftenen.