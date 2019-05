Bankkunde udløste tyverialarmen

Vejen: Vagtchefen på politiets alarmcentral oplyste fredag over middag på Twitter, at politiet har modtaget en usædvanlig melding. En kvindelig kunde hos Nordea i Vejen havde tidligere på dagen nemlig udløst bankens alarm. Kvinden var gået ind ad hoveddøren, hvorved hun havde udløst tyverialarmen. Meldingen til politiet var også, at der var intet personale til stede.

Kunden har tilsyneladende ikke været vidende om, at banker normalt holder lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Derfor har bankens hoveddør måske heller ikke været låst siden fyraften onsdag eftermiddag.

"Skulle hilse og sige, sirenen virker fint", har politiets vagtchef efterfølgende skrevet på Twitter.

Nordea blev straks orienteret om, at det var en kunde, som havde udløst alarmen, og som efterfølgende havde kontaktet politiet.

- Vi beklager og håber, at hun ikke blev alt for forskrækket. Hun fortjener både ros og en buket blomster, siger Nordeas presseafdelings kommunikationsansvarlige Stine Green Paulsen, til TV SYD.