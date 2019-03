Rødding: Det er nu blevet opgjort, hvad der blev stjålet, da der tidligt mandag morgen klokken 04.54 var indbrud i et pengeinstitut på Østergade i Rødding. Tyven eller tyvene, der kom ind ved at bryde en dør op, slap afsted med to PH-lamper. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN