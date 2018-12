Bagersvenden fra Vejen kom på landsholdet

- Den største chance jeg nogensinde har haft for at score et sådant mål, var netop i kampen mod Irland. Men den irske målmand lavede straffespark mod mig, og jeg fik ikke selv lov at rage det straffespark. Det gjorde Bent Jensen fra B 1913, siger Per Birkø Madsen.

Bagersvenden fra Vejen var angrebsspiller, men nåede aldrig at score et landsholdsmål.

- Min største oplevelse på landsholdet kom faktisk i kampen i Irland, da Rudi Strittich i pausen kommer hen og prikker mig på skulderen og siger til mig, at jeg skal gøre mig klar. Jeg skulle starte inde i anden halvleg, og jeg blev nærmest rødglødende. Det var en drengedrøm, der nu gik i opfyldelse, fortæller Per Birkø Madsen.

Bagersvenden var Per Birkø Madsen. Han var dog ikke fra Vejle, men fra Vejen - eller rettere fra Bække, hvor han er født, og hvor hans far var radio- og cykelhandler. Men han kom i lære hos Bagermester Sørensen i Vejen, blev bagersvend, og fik, som Politiken skrev, sin debut på det danske fodbold landshold i Irland i 1969.

Per Birkø Madsen opnåede at spille i tre kampe på A-landsholdet: 15. oktober, 1969: Irland-Danmark, 22. oktober, 1969: Ungarn Danmark, og 14. oktober, 1979: Danmark Portugal.Per Birkø Madsen var en af kun tre danske fodboldspillere i serierækken, der opnåede at blev udtaget til landsholdet. Lørdag kan man igen møde Per Birkø Madsen denne gang hos Bog & Idé i Vejen, hvor han signerer sin bog i tidsrummet 11.00 - 13.00.

Fra venstre: Asta Marie Scønberg, Per Birkø Madsen, og Svend Erik Christensen, Egtved, der har stillet sine mange scrapbøger om Per Birkø Madsens til forfatterens rådighed. Foto: Chresten Bergh

Per Madsen og Ole Kjær

- Jeg levede og åndede for fodbolden og for at score et mål, og i hele min karriere har jeg kun fået en enkelt gang fået det gule kort.

Per Birkø Madsen stoppede sin fodboldkarriere i 1976 hos Vejen SF. I 26 år var han ansat i det daværende Naturgas Syd, der havde sit hovedsæde i Vejen.

- Den gang sagde man, at alle der kunne spille fodbold, blev ansat hos Naturgas Syd, hvor også den kendte fodboldspiller, Ole Kjær, var på Naturgas syds lønningsliste. Før da var det hos Margarinefabrikken Alfa, alle, der kunne spille fodbold, blev ansat siger Per Birkø Madsen.

I hans tid som fodboldspiller var han i høj grad også med til at præge overskrifterne i pressen. Således har Bække-Veerst Lokalarkiv bladret de gamle aviser igennem fra 1969 og frem til 2004 og fundet artikler med følgende overskrifter:

27-08-1966: Per Madsen får den stor chance, 25-01-1969: Per Madsen hjemme igen efter besøg i Svenske Nybro, 27-08-1969: Per Madsen på jysk unionshold, 17-10-1969: Per Madsen får chancen som wing på landshold, 17-10-1969: Per Madsen på landsholdet mod Ungarn, 24-10-1969: Per Madsen har fået tilbud fra to klubber, 10-06-1971: Trods de syv mål, var kampen i Århus en stor skuffelse, 08-05-1994: Sølvbryllup, 20-08-1994: Fra Vejen til landsholdet, 50 år, 18-08-2004: Da Madsen trak i landsholdstrøjen, 60 år.