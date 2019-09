Bageriet har fået en sur smiley

Vi skynder os at få det hele til at køre, så hurtigt, som vi kan. Vi skal have den ny rutine op at køre. Der er ikke andet for.

Ny rutine

Også denne gang resulterede kontrolbesøget i en indskærpelse: "redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt. Virksomheden har endnu ikke fået udbedret bageribordpladen, der fremstår med dybe rifter."

Bagermester Niels Pedersen redegjorde for, at bageriet er i dialog med en håndværker om mulige løsningsforslag.

Til kontrollanten sagde Niels Pedersen: "Jeg ser det samme som dig, og det er bare ikke i orden."

- Det er en træls sag, hvad kan jeg snart sige? Men tingene har bare ikke været i orden. Vi er ved at få nogle nye folk kørt ind. Jeg har bare ikke nået det hele. Fødevarestyrelsen havde givet mig et par måneders frist, men kontrollanten kom igen efter 25 dage. Der er dog ikke noget at sige til det. Vi skynder os at få det hele til at køre, så hurtigt, som vi kan. Vi skal have den ny rutine op at køre. Der er ikke andet for, fastslår Niels Pedersen.

Ved Fødevarestyrelsens tidligere kontrolbesøg i juli 2017 og igen i marts 2018 fik Othello Bageriet i Holsted udelukkende glade smileyer.